英超拒月底重開 復賽無期 聲明稱需待政府指示 官員要求球員減薪

有球會建議移師中國捱批

新型冠狀病毒疫情在英國未放緩，英超原定4月30日重開的計劃，一直受到各方質疑。賽會昨與各持份者召會視像會議，經過數小時磋商復賽可行性，昨晚終發聲明確認復賽無期。聲明中提到，「今季只會在安全及適當的時候才會重開，疫情下需要大家一同面對挑戰，我們會定期與持份者檢討復賽日期。英超賽會一直與政府及公共機構合作，復賽需要政府全力支持，亦要有醫學指引。」

在昨日的英超會議前，一間英超球會向體育網站The Athletic透露，建議將聯賽移師中國，理由是去年尾爆發疫情的中國，近期在防疫方面做得不錯，可減輕英國的醫療壓力。

然而上述建議惹來不少負評，某英超球會行政總裁對The Athletic稱：「這是說不過去的，想法瘋狂，我認為它將被堅決反對。」另一球會的董事說：「這樣做只會浪費精力，看來行不通，現在只有上帝和疫情能決定一切。」英超尚有92場比賽，料全都會在閉門情况下舉行，據報若這些賽事無法舉行，英超賽會便需賠償7.62億鎊（約72.6億港元）。

曼聯球員響應減薪 捐3300萬抗疫

另外，各國聯賽球員皆減薪抗疫，唯英超「特立獨行」。英國衛生大臣夏國賢昨呼籲英超球員是時候減薪，隨即獲曼聯響應，成為首間有球員減薪的英超球會。據英國《每日郵報》報道，曼聯隊長哈利馬古尼與行政總裁艾活禾特商討後，同意將球員一個月的三成人工共350萬鎊（約3300萬港元），捐予英國國民保健服務（NHS）。而英超賽會昨晚的聲明，亦要求英超球會諮詢球員，研究減薪三成的可能性。