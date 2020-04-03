傑志70名職球員未染疫 續隔離至下周日

據指確診者為一隊助教盧比度，是香港第747宗確診個案，早前已送院，其配偶亦早前確診。傑志繼前日公布12名職球員結果，昨證實所有70名職球員的檢測均呈陰性。傑志暫代主教練朱志光稱如釋重負，球員及家屬均雀躍不已：「大家連日來都擔心，我亦不例外，始終影響很多家庭。我在球會多年，今次感到好大責任和壓力。」傑志隊長黃洋稱，知道結果後鬆一口氣：「家人提點我要繼續警惕，不要鬆懈疫情。」後衛唐建文因擔心傳染給子女，現獨自暫住球會提供的酒店房間作隔離。

港超8隊促腰斬球季 最快今日致函足總

新冠肺炎疫情在港加劇，今季港超復賽無期，餘下仍多達44場聯賽，多間港超球會高層昨召開緊急閉門會議，據悉8隊贊成腰斬球季，建議3項盃賽決賽延至明年1月舉行，最快今日去信足總。暫列聯賽榜首的富力R&F及升班馬愉園，據指仍需考慮。消息指，會上提出由目前聯賽榜前5名球隊，明年初踢單循環賽定冠，但富力反對方案，冀以上半季成績決定排名。飛馬會長羅傑承說，疫情太多變數，不相信短期內可復賽，加上球員合約問題，球會不能無了期等待，故贊成腰斬球季，並指來季可藉此提早銜接亞洲球季（即年初開鑼）。

記者：余瑋