溫網取消 老將震驚 費達拿冀明年再戰 細威籲居家抗疫

溫網原定今年6月29日至7月12日上演，賽會前晚宣布取消，為疫情爆發後首個取消的大滿貫賽事。男、女子職業網球協會隨後亦發表聯合聲明，宣布巡迴賽續停擺至7月13日。原本在溫網前舉行的法國公開賽，早前已延至9月20日至10月4日，美網賽會則在溫網宣布取消後，再次重申將如期在8月24日至9月13日上演，意味此兩項大滿貫將相隔僅一周。

38歲費天王：艱難時勢更欣賞網球

曾八奪溫網男單冠軍的費達拿得悉溫網取消後，在社交平台先寫下「震驚」，再補充絕對以健康和家人為重。他今年1月戰畢澳洲公開賽後，決定放棄泥地賽季並接受膝部手術，原計劃6月在草地賽復出，力爭刷新男單奪冠紀錄。明年以39歲之齡爭標難度更高，令球迷擔心他會否就此在疫情中退役，費達拿其後大派定心丸：「期待明年再參戰，這艱難時勢令我更欣賞網球運動。」

夏納樂觀面對 嘉奧芙懷念成名地

曾七度稱霸溫網女單的「細威」亦直言震驚，她近日和兩歲女兒留守家中，多次呼籲減少外出，又透露現時對途人咳嗽和打噴嚏變得「神經質」。去年擊敗細威首度封后的羅馬尼亞籍球星夏納，則樂觀面對：「我們正經歷比網球更重要的事，最好消息是溫網明年將回歸，令我會更期待衛冕頭銜！各位要保持堅強和信念。」上屆在首圈淘汰「大威」維納絲威廉絲的16歲超新星嘉奧芙，亦直言十分想念這成名地。

溫網賽會捐贈醫療物資協助抗疫

此外，溫網賽會表示將為受賽事取消影響的球員及工作人員提供經濟援助，並全力協助對抗新冠肺炎，包括把醫療設備捐予英國國民保健署及倫敦的相關抗疫組織，又將和食物銀行和紅十字會等機構合作。