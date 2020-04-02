調查指67%人零收入 逾八成轉行保生計 霍啟剛促抗疫基金助教練

體育界選委於3月中透過體育總會，向超過1000個屬會發放問卷，獲約400個回覆。調查發現近75%受訪體育機構現時全面停辦課堂，旗下教練收入大減，總計逾85%收入減少四分三以上。

「沒教練就沒精英運動員」

全港中小學在農曆新年後停課至今，康文署轄下場地亦一再封場，逾九成教練表示收入減少是因這兩類主要教學場地關閉；調查又顯示逾60.5%教練需轉行兼職。盛傳欲參選立法會功能界別的霍啟剛，昨召開網上記者會，聯同另外兩名體育界選委貝鈞奇及黃金寶公布調查，促請政府正視現况：「教練是體壇基石，沒教練就沒有精英運動員。」

他促請政府在「防疫抗疫基金2.0」涵蓋體育界，參考受訪教練月入中位數約2萬元，建議向個人教練發放1萬元的一次性現金補助，並希望學校參考康文署做法，向導師支付一半薪酬。他又宣布港協將成立特別工作小組，為合資格教練登記，協助約見相關部門爭取援助方案。日前已有體育教練發起網上聯署，並於昨日會見體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國，冀為業界爭取支援。

馬拉松港將黃芷銦近月零收入

兼任籃球教練的港隊女籃代表黃芷晴，表示因有中學教職，加上教練合約為全年制，收入未受太大影響。不過，她表示不少全職籃球教練為時薪制，憂慮同行的處境：「最擔心大家被迫轉行，令體育界失去專業人才。疫情或持續數月，想知道政府有多大程度的補助。」

她又透露身為馬拉松港將的妹妹黃芷銦，雖已成為體院精英運動員，但資助仍待審批，跑步教練工作又因康文署封場而暫停，近月亦收入歸零。