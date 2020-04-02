26歲蝶泳世界冠軍確診 馬賽首黑人會長染疫離世 日職添兩例

卡柏絲稱未有病徵 同隊8人齊中招

卡柏絲在Instagram拍片親證確診，但暫時未有病徵，「很重要的是即使自己感覺健康，仍可能傳播病毒，所以要提高警覺，留在家」。26歲的她是女子200米蝶泳應屆世界冠軍，片段中未提及確實檢測日期，但指初步測試結果呈陰性，4日後再檢測則呈陽性。同樣染疫的，還有前世界賽自由泳接力銅牌得主保曉斯（Richard Bohus），他說：「上星期跑完800米後，感覺像訓練了3小時。不知道為何回家後會肌肉酸軟，我跟教練說一定是染上肺炎，最終也證實了。」

卡柏絲早前到泰國集訓，備戰當時尚未延期的東京奧運，保曉斯及另一名男泳手則曾在土耳其，另有泳手由南非回國，奧運3金得主賀素則未曾到外地。所有人均在3月13日前回到匈牙利，通過兩次測試的運動員，可使用國家隊訓練設施，但部分人未有最新一輪檢測結果。

另外，法甲球隊馬賽昨證實，68歲前會長柏比迪奧夫因感染新冠肺炎，昨日離世。法媒指他在塞內加爾受感染，返回法國前因病情惡化而不治。迪奧夫早年擔任體育記者，曾是杜奧巴等球員的經理人，2005年加入馬賽，成為歐洲主流聯賽首名黑人會長，2009年離任。

麥根萊弟病情好轉 前京奧銀牌確診

多個項目亦再新增肺炎病例，美籍網球名宿麥根萊的弟弟、前法網雙打冠軍得主柏德列麥根萊，表示前天才收到病毒測試結果，已隔離11日，病徵消退。日職豪門神戶勝利船亦公布一名職員確診，據報是已染疫後衛酒井高德的密切接觸者，而大阪櫻花門將永石拓海與日乙的群馬草津溫泉後衞舩津徹也，亦因中招出現失去味覺等病徵。2008年奧運4x100米跑接力銀牌成員塚原直貴，就表示確診前，上周曾在所屬體育會帶領82名學童訓練。