戰勝抑鬱 國乒剋星再逐東奧 教練離世幾近掛拍 自勉躍升英國一哥

挫中國隊星將許昕圓夢

2018年中期，世界排名仍在40位外的比治福，3個月內連挫馬龍和波爾，獲封「巨人殺手」，年終排名攀升至16位，當時訂下目標擊敗最強對手許昕。

事隔一年半，比治福3月初在卡塔爾公開賽男單4強，以15號種子身分淘汰頭號種子許昕，達成心願，雖然決賽不敵另一中國隊球星樊振東，仍成為首個在世巡白金賽男單摘銀的英國隊球手。然而走下頒獎台4天，國際乒聯先煞停所有賽事，東奧更落實延至明夏，令他的勇態苦無用處，三戰奧運夢懸而未決。

這名足球發燒友亦因英超停賽受打擊，多年來出國比賽不忘睇波，愛隊利物浦今季「無限接近」英超冠軍，如今同樣復賽無期，令他無緣見證紅軍首度捧盃。

比治福自19歲躍升陣中一哥，2012年在倫敦主場首戰奧運，4年後備戰里約熱內盧奧運，球會教練卻突然離世，令他確診抑鬱症，多年後才透露曾萌生退意：「當時很脆弱，索性拒絕訓練，要返英休息及求助。」

去年轉戰日本聯賽 黃鎮廷成隊友

比治福去年轉戰日本聯賽，與港隊一哥黃鎮廷在球會TT彩玉份屬隊友。他今年2月打入匈牙利賽4強，緊接在卡塔爾賽亦是唯一非中國隊4強分子，正值勇態的他坦言東奧延辦猶如澆下冷水，但絕不氣餒：「抑鬱症塑造了如今的我，克服過後已無所畏懼。」

英國3月底要求全民居家隔離，被困家中的他仍苦中作樂：「小朋友在家悶了，該學些新技能，乒乓球正是絕佳選擇，說不定過幾年將有一堆新星湧現。」

（體壇Heat Map）