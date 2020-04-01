傑志助教初步確診 傳為前港足先生盧比度 全隊檢測今有結果

記者：余瑋

傑志上周六發聲明表示，一名職員的配偶因工作離港，3月18日回港，但該名職員未按球會規定申報及家居隔離，直至上周一仍到位於石門的傑志中心工作，包括參與一隊操練。他的配偶周日確診，傑志轉介他作快速病毒測試，昨晨證實初步確診，據悉他為曾征戰西甲的43歲前港足先生盧比度。其配偶周日確診後，中心已全面關閉以消毒及清潔。傑志上周二起按政府及足總要求關閉中心前，曾於3月19、20及23日操練，在18至21日借出中心場地予友會。大埔及愉園表示各有4天及2天在中心操練，但未有接觸傑志職員。

其他球隊曾借場 球員沒病徵

愉園主帥鮑家耀稱，如有需要會安排職球員作病毒檢測。流浪總監李輝立說，球隊在3月20及21日到傑志中心訓練，至今時隔近兩周，球員健康正常，教練團已提醒球員若感不適，需即時通報及求醫。港甲晉峰總教練何信賢透露，3月19日早上曾到中心操練，有遠距離跟相關職員打招呼：「我們已逐一查詢球員的情况，加上離操練當天至今已超過10天，球員未有病徵，算是安心點。」傑志回覆，傑志教練團在中心的更衣室，不會開放予其他球隊，故不存在共用情况。至於跟盧比度份屬好友的理文後衛列斯奧，接受本報查詢時表示身體狀况良好，但為安全起見，稍後會接受病毒檢測。

球圈首例 港超復賽再受打擊

今季港超受疫情影響兩度停擺，足總上周一宣布停賽3周，預定下周一重開將軍澳足球訓練中心，供港超球隊操練，亦計劃在下周二與港超球會開會，討論之後賽程，現階段或要待傑志公布職球員檢測結果，才能確定能否如期舉行會議，但球圈出現首宗個案後，勢難在短期內復賽，最壞情况甚至面臨腰斬。

（疫情消息）