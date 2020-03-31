熱刺倘續無冠 卡尼認他投

熱刺准孫興慜貝雲積回祖國

哈利卡尼說：「我永遠愛熱刺，但這是一件事。我時常指出，若球隊並非走正確的路，我便不會留隊。我有野心，我要求進步、做得更好及成為頂級球員，所以，未來是取決於球隊的表現。」

他於2009年躋身一隊，迄今上陣278次入181球，最接近封王是2015年聯賽盃及去年歐聯同得亞軍，他說：「人們這些年都在談熱刺可獲冠軍，卻最終未能成事，這很難受。我希望能盡快贏得錦標。」另外，英超因疫情停擺，暫定下月尾復賽，但可能性卻不大，卡尼盼聯賽在6月尾結束，否則他認為「這將令下季賽期押後，將影響明年歐洲國家盃，甚至後年世界盃」。

此外，長「唞」的韓國前鋒孫興慜和荷蘭翼鋒貝雲積，分別以私人理由和太太分娩為由，獲熱刺准許回國。孫興慜曾在2月返韓國做手臂骨折手術，之後返英及隔離，而前日回韓後再需隔離14天。

另外，阿士東維拉中場基亞利殊，日前公開呼籲留在家中協助拯救生命後，自己卻出外參加派對，其後更懷疑醉酒駕駛撞車。愛華頓前鋒奧馬尼亞斯上周曾違禁令，與3名友人駕車出外，被警方當場訓斥。