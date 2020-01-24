東奧明年7．23揭幕 IOC冀擺脫疫情 田徑世界賽延至2022年遷就 首雙數年舉辦

國際奧委會（IOC）昨晚與東京奧組委及日本政府進行電話會議後，宣布東京奧運新賽期將為2021年7月23日至8月8日，而殘奧會的舉行日期則是明年8月24日至9月5日。IOC在聲明中表示，該決定基於三大因素，一、保護運動員和所有人的健康；二、維護運動員和奧林匹克運動的利益；三、對國際體壇賽程的影響。此外，賽會亦證實此前已取得奧運入場券的運動員不受延期影響。至於原定明夏舉行的田徑世界賽，賽會宣布為了遷就東奧，決定延至2022年，確實日期待定，是這項賽事歷來首次於雙數年舉行。而游泳世界賽亦宣布改期，新賽期同樣有待落實。

稱新賽期維護運動員利益

IOC主席巴赫在聲明中道：「我要感謝各方面在過去幾天的協商過程中，顯示出的伙伴關係和支持。我相信大家有能力應對這個前所未有的挑戰。人類目前處於黑暗的隧道中，東京奧運可能是這條隧道盡頭的曙光。」

東京奧組委主席森喜朗亦對決定表示歡迎：「感謝IOC接納延至明夏舉行的建議。不少項目選拔及資格賽仍未完成，加上運動員的訓練及準備亦需時。而在運輸、安排志願者、為日本和海外人士提供門票方面，以及考慮到疫情，我們都認為這是最好的賽期。」

火炬手志村健離世 日體壇哀悼

另外，日本著名搞笑藝人志村健，前晚因新冠肺炎離世，終年70歲。他原定為自己家鄉東京都東村山市，擔任東奧聖火傳遞者，如今成為泡影，替補人選有待落實。

對於這名日本笑匠離世，當地不少體壇名將均表哀悼，女子羽毛球好手奧原希望表示：「這是一個警號，當你身邊重要的人離開時，一切都為時已晚。」而效力西甲球會伊巴的日本國腳乾貴士亦言：「志村先生的離世，告訴大家病毒的可怕之處，我希望大家都設法提高防疫意識，做好本分，這樣就不會有更多的人犧牲。」