歐洲各大聯賽恐報銷 6月底前定奪 英超傳延至6月初閉門復賽

施非林在昨日意大利《共和報》刊登的訪問說：「沒有人知道疫情流行到幾時，我們有A、B、C計劃：由5月中起復賽、6月中上旬、或者6月尾。都無法做到的話，球季或會無效。」不過，他又補充可探討另一方案：「有可能在原定下季開始時，繼續今季剩餘比賽，下季押後。」他指如趕及復賽，即使要閉門都會傾向完成球季，重申歐國盃延期1年，反映UEFA對球會將心比己。

施非林：未考慮歐聯歐霸閉門

至於是UEFA舉辦的歐聯及歐霸，施非林同樣無法保證賽事如期舉行，但他指「未曾考慮歐洲球會盃賽決賽要閉門」。由於UEFA主要規管比賽運作，施非林沒有提及球員註冊、贊助商合約等問題。

料英超每隊6周最多踢10場

施非林發表言論後，英國《泰晤士報》報道，7月16日是英超轉播合約屆滿日，而除非球會同意以現時成績作結，賽會、球會及球員工會料本周達成共識，推遲至6月開賽。接下來需解決的是6月30日後，球員合約及註冊問題。大部分英超隊現時完成29輪，但出戰聯賽盃決賽的阿士東維拉及曼城，與他們當日原定聯賽對手錫菲聯及阿仙奴同踢少一場，距離完季的38場尚餘10場，部分球隊亦要同時分心歐戰及足總盃。

另一方面，自上周一錫菲聯暫停基地操練後，各隊球員只能於家中保持體能狀態。在英超4月30日重開的機會漸減下，《衛報》指部分球會將提議球員提早休假，至英國封城令解禁才返回基地復操。而球員在今季完結至下季開鑼前，則未知會否如常放假或續留球會訓練。

不過，熱刺方面據報今日起，摩連奴為首的教練團將領球員作視像操練。體育科學團隊和軍醫亦會每周與球員交流最少3次，中場哈利雲克斯指會方早前已提供所需器械。