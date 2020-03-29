五大聯賽縮開支 球星減薪抗疫 賽事停擺陷危機 西甲三隊減七成

英超賽會、英格蘭聯賽會及英格蘭球員工會昨發聲明，一致同意「必須作出艱難決定，減少停賽對球會的財政損失」，但未有具體措施。英國《太陽報》報道，有人預計至4月30日仍未能復賽，提出球員減薪兩成至7月尾，涉及1.05億鎊（約10.1億港元），但勞資雙方未達共識。

德甲4歐戰球會帶頭減兩成

各持份者下周五將再開會，討論薪酬及復賽等安排。《金融時報》、《衛報》、《電訊報》等指延期支薪，再在未來分期償還，是另一選項，球員沒有燃眉之急的大球會，或更傾向採用此方案。報道預計多家球會將聯合成立基金，支援低組別球會。

現時低組別球會職球員可向球會申請無薪假，以獲取英國政府每月上限為2500鎊（約2.41萬港元）的八成薪金資助。大部分英冠至英甲球員每月薪金上萬鎊，基金可填補部分損失。

此外，德甲有拜仁慕尼黑、多蒙特等最少7間球會，已確定球員減薪甚至停薪，兩大班霸亦連同RB萊比錫及利華古遜，聯合捐出2000萬歐元（約1.73億港元）的歐聯收入。杜塞爾多夫、緬恩斯等財政較差的球會將受益。各地豪門近日亦紛紛減薪，以巴塞隆拿、馬德里體育會為首的西甲球會，引用臨時僱傭條例，向全體職球員實施短期減薪，據報巴塞減薪比率達七成。

C朗美斯料少收共1.55億

法甲班霸巴黎聖日耳門、意甲的祖雲達斯亦據報減薪三成，財經雜誌《福布斯》預計，單是兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度（C朗）少收2000萬美元（約1.55億港元）。受疫情影響的不止歐洲主流聯賽，巴西、挪威等容許球會暫時中止職球員合約數月，烏拉圭足總也與所有職員暫時解約，包括73歲國家隊主帥泰巴利斯。