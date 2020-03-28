白俄超聯疫市續戰 病例不滿百 獨裁總統籲人民勿憂

根據世衛數字，截至昨日，人口950萬的白俄羅斯，只有86人感染新型冠狀病毒，在歐洲只多於科索沃、黑山等小國。被稱為「歐洲最後的獨裁者」、獨裁25年的總統盧卡申科近日便揚言不需擔憂，只需工作，「那部拖拉機會醫好你，那塊田會醫好你」。相對來說，足總主席巴沙諾夫上周言論已算貼地：「為什麼不能開季？我們處於緊急狀態嗎？……球迷怎樣也會在球場外聚集，所以閉門沒有意義。」

剛掛靴名宿希比憂低估疫情

白俄超聯最終在上周四開鑼，由明斯克能源主場以3：1擊敗巴迪，兩隊賽前以碰拳頭取代握手。前白俄國家隊隊長、曾效阿仙奴及巴塞隆拿的退役中場希比表示，自己會憂慮官方低估疫情威脅，但笑說：「現在全世界都在看白俄超，美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）或者都應該來。」

有現役球員表示，外界關注會為白俄足球發展有好處，而當地記者Yuri Dovnar亦向《ESPN》解釋：「英超、西甲等在白俄是免費轉播的，一般人平常不會留意本地波，今次白俄足球總算得益了。」升班馬魯克比斯特的教練則指出，白俄超近年在多個鄰國出售到播映權，當局一定設法令球賽繼續上演。「不過我覺得聯賽還是有機會暫停的，足總和體育部門要面對來自歐洲足協及其他會員國相當大壓力。」

尼加拉瓜聯球員掙扎出賽與否

在聯賽如期但閉門舉行的尼加拉瓜，情况卻相當不一樣。上季超聯冠軍艾斯迪利（Real Esteli），便容許球員自行決定是否出賽，墨西哥籍中場古亞治（Taufic Guarch）卻十分掙扎：「我很想履行我的合約，比賽及訓練，這是我在此的原因，但我們也要照顧好自己的身體。」