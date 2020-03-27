求世界大賽讓路 添百億開支損日經濟 東奧延期陷內憂外患

擬明年7至8月補辦 4周內決定

國際奧委會（IOC）周二公布，東京奧運因疫情嚴峻延至明年，該會協調委員會主席高特斯（John Coates）昨表示，新賽期或改為明年7月中至8月底，4周內有決定；惟兩大世界賽與中國主辦的兩項運動會，均在同期舉行，勢成阻力。

冀不與游泳田徑世界賽重疊

東京奧運原定今年7月24日8月9日舉行，但因全球爆發新型冠狀病毒疫情，周二落實延期一年，不遲於明年夏天舉辦。高特斯昨日向日本《讀賣新聞》透露，新賽期考慮兩項網壇大滿貫，最有機會為明年溫布頓錦標賽完結至美國公開賽開始前，即明年7月11日之後至8月30日之前舉行。他又稱：「我們希望在4周內決定。」高特斯同時是澳洲奧委會會長，他指決定新賽期的另一考驗，是不與長池游泳世界賽及田徑世界賽重疊。

中國同期辦世大運全運成阻力

國際泳聯及世界田徑總會早前已表示，願意一同協商兩項世界賽的新賽期。不過，若東奧落實押後至明年盛夏，中國主辦的兩項運動會，亦或要讓步。其中兩年一度的世界大學生運動會，原定8月中在中國成都舉行，4年一度的全運每屆則多數在8月展開；兩個賽會目前均未就東奧延期表態。而疫情近月令奧運資格賽停擺，各個世界體育總會開始為東奧延期重新部署。世界羽聯昨日表示考慮凍結世界排名，並正計算最公平的方法決定東奧資格。