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2020年3月26日星期四
東奧延至明年 港將保狀態成考驗 李慧詩毋懼歲月催人
港將回應東奧延期
IOC主席：東奧新賽期不限夏天
桃田賢斗康復需時 成延期得益者
體院昨起「封關」14天 不足200人留守
染疫李振豪嘆體能不及普通人
8英超會入稟阻曼城上訴期踢歐戰
體壇快訊：日職再押後 暫定5月復賽
港將回應東奧延期
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【明報專訊】（請看附圖）
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