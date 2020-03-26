東奧延至明年 港將保狀態成考驗 李慧詩毋懼歲月催人

新冠肺炎疫情席捲全球，日本首相安倍晉三昨與國際奧委會（IOC）達共識，將原定今年7月24日開幕的東京奧運，延至不遲於明年夏天補辦。港將普遍贊成以健康為前提，押後這項4年一度的體壇盛事，然而現實是東奧若延至明夏，肩負港隊爭金希望的李慧詩（Sarah），便要以34歲之齡出征。她昨日回覆本報時，自信表現不會受影響：「對我而言影響不大，因為都已經準備好了。現在（訓練）可以緩一緩，在這段時間保持能力就可以了。」

勁敵軒絲愈發成熟 爭金添難度

2012年倫敦奧運奪銅的李慧詩，已奪今屆爭先賽及凱林賽（又稱競輪賽）資格，將率師妹李海恩分途出戰兩個項目。過去這兩項女子短途賽奧運金牌得主，最年長冠軍已數到2004年，由加拿大隊車手梅雅莎以38歲高齡稱霸爭先賽。此後除了2012年倫敦奧運，英國隊的彭迪頓以31歲奪凱林賽金牌，此兩項其餘冠軍車手均不過30歲。雖然Sarah表明毋懼年齡增長，本月初煞科的場地單車世界賽，她在爭先賽受到德國隊新星軒絲的考驗，4強落敗後摘銅，22歲的軒絲最終包辦3面短途金牌。

軒絲昨日亦為東奧延期欣喜，她自世界賽後放假10天，向各地車手下戰書：「現在終於不用擔心了，延期是正確決定。我仍是年輕車手，未來有很多潛能可以發展，明年是有希望的（奧運金牌），現在要先展開訓練計劃，不知會有多辛苦呢。」

石偉雄吳翹充病毒檢測陰性

李慧詩以外，不少港將亦要與時間競賽。劍擊隊「大師兄」張小倫視今屆為奧運最後探戈，他在明年7月亦會滿36歲；而體操隊星將石偉雄明年以29歲之齡出征，他前晚表示有系統性訓練下，年齡不是問題。已奪東奧資格的他上周與隊友吳翹充比賽後返港，因同機有確診者而接受病毒檢測，等候多時昨日得悉結果均呈陰性，隔離滿14天後將返回體院備戰。

記者：鄭嘉慧