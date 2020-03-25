奧運三因戰亂取消 因疫改期屬首例

1918年西班牙流感致冰球聯盟決賽腰斬

西班牙流感自1918年起，在全球持續流行約一年，估計當時全球5億人曾染病，約5000萬人死亡。在率先爆發疫情的美國，較後開季的美式足球十大聯盟（Big Ten Conference，NFL前身）有多隊被隔離，未完成比賽而冠軍懸空。

惟最轟動的應算當季的美國冰球聯盟（NHL）總決賽，蒙特利爾加拿大人球員Joe Hall在第5場當場暈倒在冰面上，賽後兩日內，該隊再有最少4名球員及主教練發高燒入院。總決賽在第6場開始前腰斬，而Hall在4天後離世。直至現在，史丹利盃在1919年冠軍一欄，仍然刻着「系列賽未完成」。而在歐洲，英國的足球及板球賽均到1920年才重開，1920年安特衛普奧運則在疫情減退下如期舉行。

在近代，沙士爆發的2003年，在疫情最嚴重的中國，場地單車及冰球世界賽當年要取消，女子足球世界盃要移師美國上演。摩洛哥在2015年則因為伊波拉疫情，尋求非洲國家盃延期半年不果，主辦權最終落在赤道畿內亞手上。