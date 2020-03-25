港將贊同押後 石偉雄謀方案保狀態

石偉雄改婚期再戰奧運

「石仔」石偉雄去年初求婚，原本為遷就奧運而決定婚期。他認為以健康為大前提，延期對各方有好處，但透露部署打亂：「原本計劃戰畢奧運，便與未婚妻舉行婚禮，奧運延至明年，會變成先結婚，然後才出戰奧運。」石仔今年10月滿29歲，他表示保持狀態不成問題，但要較小心部署：「很多體操選手都戰至30多歲，以現時狀態能力，相信問題不大，但系統訓練要很小心地部署。」同樣屬獎牌希望的「牛下女車神」李慧詩，明年5月更會滿33歲，香港單車總會主席梁鴻德稱：「對於李慧詩來說，一年後她的年紀始終又大一年，必須制訂適合的訓練方案。」

伍家朗憂不公需重新搶分入奧

東奧多項資格賽因疫情延期或取消，香港羽毛球一哥伍家朗認為，延期對運動員、球迷等健康都是好事，但擔心會有不公情况：「2019至2020年已計算積分的比賽，又會否繼續有效？運動員辛苦多年，當然希望有公平的計分方法。」早前從英國返港的他，與石仔一樣仍在自我隔離，但之後均會重返訓練場，再為奧運準備。