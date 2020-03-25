東京奧運延期 最遲明夏補辦 多國奧委會因疫情施壓 安倍提出國際奧委會贊同

IOC前日仍稱「有4星期時間」作決定，但在新冠肺炎疫情嚴峻下，多國奧委會促請東奧延期，加拿大、澳洲、英國奧委會等更揚言，若IOC堅持如期，會杯葛今夏奧運。IOC最終與日方會談後，昨晚發聲明稱：「為保障運動員及每一個參與者的健康，國際奧委會主席（巴赫）與日本首相（安倍晉三）達成共識，第32屆夏季奧運需要再擇日舉行，（東奧）將在2020年之後，但不遲於2021年夏天。」聲明補充東奧官方名稱仍會是「Tokyo 2020」，亦讚賞東奧組委會的努力。巴赫表示東奧的舉行日期，仍待IOC專案小組開會及與日方磋商。

賽期待定 「Tokyo 2020」名稱不變

安倍晉三在會談後見記者，表示自己提出延期，是因為「希望運動員能以最佳狀態出戰，並保障每個觀眾的安全」。東奧大臣橋本聖子相信，決定可令運動員不用勉強訓練，放下心頭大石。日本傳媒同時報道，原定明日開始的日本國內聖火傳遞活動亦會暫停，改於東奧延期細節落實後重新規劃。

日本國內聖火傳遞暫停

奧運預計要在明年8月或之前補辦，但面對各項賽事賽期頻繁的問題。如何與各大世界總會排期，將是國際奧委會（IOC）其中一個難題。假設直接延期1年，將與明年7月中下旬的長池游泳世界賽，及8月上旬的田徑世界賽撞期，美國網球公開賽則在月尾開鑼。游泳世界賽主辦方稱會密切留意事態發展，但強調決定權在國際泳聯。世界田徑主席高爾則表示準備好討論世界賽改期，但要保證美國尤金市能順利主辦賽事。

田徑世界賽明夏或讓路

《日刊體育》等日媒指，因東京在7至8月正值炎夏，解暑是東京奧組委原本其中一項難題，因而估計新賽期另一個選項會是明年春天。一旦屬實，除了足球項目因球季未完或缺球星，高爾夫球大師賽等的賽期較短，相對容易遷就。不過，疫情減退後，各項目加密賽程補賽。近半奧運項目仍未完成的資格賽，如何上演成謎。

歐洲足協早前已宣布，歐洲國家盃由今年6月揭幕延至明年同期舉行，美洲國家盃賽會亦已宣布延期，東京奧運最終亦難逃延期命運。夏季奧運會自1896年復辦以來，曾因為兩次世界大戰而3次取消，今次是首次延期。