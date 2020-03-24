港超停賽3周 足總無意腰斬 將軍澳足球中心今起關閉 再作評估研賽程安排

文、圖：余瑋

康文署昨起再關閉球場等康樂設施，足總董事局昨早召開特別會議，討論今季港超餘下安排。本月7日起在將軍澳運動場，已閉門舉行足總盃及聯賽共10場賽事，但港超現仍餘下44場聯賽，以及3場盃賽決賽。

會議經過逾兩小時，貝鈞奇會後宣布，鑑於現時疫情變化大，足總須作出果斷決定，故遵從足總醫藥委員會建議，即時將港超球季暫停至少三周。被問到暫停期是否過於樂觀，他指足總董事局共識是先暫停，而三周是合適時間，之後再作評估，「我們當然希望能完成今季餘下賽事，但目前形勢難以評估，未來兩周是關鍵。」由於需時檢討，足總原定今午跟港超球隊會面的特別會議，將延至下月7日。

或將3日1戰 擬足球中心再作賽

至於聯賽會否腰斬，溫達倫強調，按目前情况不會腰斬，若三周後可重開，期望加密賽事，球隊或每隔3天有一場比賽，並重申回到將軍澳足球訓練中心舉行聯賽，是最後一個選擇。而甲組等以下組別的業餘聯賽，貝鈞奇指，客觀環境不容許繼續比賽，包括場地時間難安排，會考慮提早完季。

港超多隊採納足總建議停止集訓

將軍澳足球訓練中心今起未來兩周暫停運作，至下月6日，直至在安全情况下，再重新有限度開放予港超隊訓練。溫達倫補充，足總強烈建議球會這段期間勿作團體訓練，改為讓球員獨自訓練。多間港超球會昨陸續暫停操練。傑志宣布，位於石門的賽馬會傑志中心今起暫停開放，據悉球隊將暫停操練。東方龍獅及香港飛馬，則安排球員在家或分批到會所健身。東方表示會暫停操練兩周，勸喻球員期間避免外出，跟隨教練團及物理治療師建議，在家適度健身保持狀態。理文主教練陳曉明則在網上慨嘆今季非常艱難，「我們前線只可無奈接受」。

（港超消息）