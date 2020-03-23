康文署再封場 足總今開會商安排 港超復賽無期恐腰斬

文、圖：余瑋

康文署在1月29日因疫情而關閉所有康樂設施，直至本月7日起才重開將軍澳運動場，閉門舉行足總盃首圈至4強及港超聯賽共10場賽事。但署方今起再次「封場」，港超各隊至少餘下9輪聯賽，能否完成球季再變得不明朗，部分球隊亦暫停操練。足總今早將舉行董事局會議，明日再跟港超球會特別會議，討論賽程安排。

梁諾恆：性命比足球重要

本地球圈有傳除了3項盃賽決賽有機會之後擇日舉行，港超聯賽則有機會腰斬。暫列榜首的富力R&F主教練楊正光表示，可考慮以聯賽上半季成績決出排名，「若有意見取共識，或之後再踢比賽決定亞洲賽資格，我們都會接受及完全尊重。」但若不計今季聯賽成績，他稱會感可惜及略有不公。香港飛馬會長羅傑承說，在不贊成回到將軍澳足球訓練中心，舉行聯賽前提下，認為與其草草了事，不如腰斬聯賽。和富大埔總監馮凱文指，不希望取消聯賽，認為可暫停數周賽事，待屆時疫情再作決定，延遲球季亦可接受。

球員方面，均認為此時再停賽是無可厚非。富力後衛梁諾恆盼足總為球員健康設想：「足球比賽是娛樂，但是否比性命重要？大家都明白，我不需多說，但最終是足總作決定，球員只能遵從。」大埔門將陸平中則稱，不相信康文署會再開放場地給足總比賽，「對這個政府沒太多說話可說」。

富力互射12碼氣走大埔 首闖足總盃決賽

另外，足總盃第2場4強昨在將軍澳運動場閉門舉行，富力R&F縱在法定時間最後一刻被和富大埔逼和1：1，加時落後下再追平2：2，戰至互射12碼階段，憑門將周煜辰撲出陳文輝的射門，終險勝5：3，參加港超4年來首次晉身盃賽決賽，將與東方龍獅爭冠及亞洲賽資格。