國足射手武磊確診 主帥李鐵列緊密接觸者 全隊隔離

中國足協在聲明中指收到愛斯賓奴通知，「目前武磊徵狀輕微，正接受治療」。西班牙《世界體育報》稱6名職球員中除了武磊，烏拉圭籍守將李安度卡比拿等另外5人亦受感染，他們在上周三接受病毒測試。28歲的武磊當天曾表示，因西甲停擺，沒有訓練的日子，只會留在家中陪伴孩子。武磊昨晚在微博上載片段首度開腔，表示病徵「基本上完全消失，急不及待想回到球場」，並呼籲大家重視這病毒，要勤洗手及少出門。

中國隊主帥李鐵在3月2日觀看愛斯賓奴比賽，曾與武磊交談。內地傳媒指他應被列為緊密接觸者，李鐵之後轉到迪拜指揮中國隊集訓，因此全隊亦需接受隔離14日。有傳他們將一邊回國繼續訓練，一邊隔離。

皇馬前鋒違隔離令 若再犯勢被捕

另一方面，西甲班霸皇家馬德里因籃球隊成員染疫，足球隊早前亦需隔離，但前鋒盧卡祖域返回家鄉塞爾維亞，與女友慶祝生日。他表示非故意違反28日隔離令，但承認犯錯，會接受懲處。貝爾格萊德警方指如祖域再違例，會將他拘捕。