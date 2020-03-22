空手道集訓4港將3染疫 周家謙返港6天確診 港隊停練10天

空手道自由組手（搏擊）港隊成員完成集訓，上周日（15日）從法國抵港後，不足一周內接連出現確診個案，其中19歲的周家謙昨日初步確診，前天出現頭痛、咳嗽等病徵，但沒有發燒，送院後證實染疫，是港隊第3例。港隊上月赴法國集訓，其間轉赴奧地利為港出戰超級聯賽，再回到法國參加國際集訓營，為5月當地舉行的奧運終極外圍賽備戰，但其後多項賽事因疫情取消，隨即結束歐洲征途回港，最終4名港將3人先後確診；同行教練日前亦已抵港接受隔離。而空手道港隊總教練William Thomas昨發內部電郵，因疫情推遲訓練10天，至本月30日才復操。

同行第4人檢測呈陰性

體院在聲明中表示，另一名同機隊友病毒測試呈陰性，已由衛生署安排隔離。港隊首例李振豪在上周三確診，此前與周家謙同樣住在宿舍，直至體院當天要求運動員離開，他才搬離宿舍；體院重申當天已安排清潔公司，為火炭總部及宿舍全面消毒。

李振豪發燒後無礙 冀病情好轉

周家謙就讀於香港中文大學，屬男子60公斤以下級別自由組手港將，他去年主場出戰東亞錦標賽，屬個人成年組賽事首仗。而第2個確診的女將曾綺婷，昨早在社交網站表示無奈，但要接受現實，形容這是2020年最難打的一仗。她又稱，自己非孤獨面對疫情，望確診者一同集氣抵抗病毒。其未婚夫兼隊友鄭子文正身處日本訓練，曾綺婷帶同二人合照入院，更笑說：「我仲要畀你娶㗎！」李振豪昨日留院第4天，再於社交網站更新身體狀况。前天早上曾發燒的他，表示前晚打第2支針，再次發燒至逾39℃，並且劇烈頭痛及肚瀉，幸昨日已無大礙，希望日後病情轉好。而體操雙子吳翹充及石偉雄上周二比賽後返港，同機乘客其後確診，二人的病毒檢測由前天延至明日，但表示隔離期間身體情况良好。