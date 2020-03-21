體壇快訊：摩納哥站65年首停辦

綠軍等4隊7職球員中招

NBA昨再有多4隊共7名職球員感染新型冠狀病毒，其中包括「綠軍」波士頓塞爾特人正選後衛史馬特及兩名洛杉磯湖人球員，累積14宗職球員確診個案。另外，在本港擁有NBA播映權的網上串流平台體通天下宣布，將免費延長會員會籍至復賽後一星期。

希古恩獲意警放行返阿國

意大利傳媒報道，因有隊友確診新冠肺炎而需強制居家隔離的祖雲達斯前鋒希古恩，已返回家鄉阿根廷探望病重的母親。據報這名32歲射手在機場曾被警方攔截，其後獲放行。祖雲達斯其後澄清，球會知悉並批准希古恩返國。而皇家馬德里射手盧卡祖域日前離隊返回塞爾維亞後，疑違反隔離令外出，將面臨刑事檢控。

德甲累積3將確診

德甲球隊法蘭克福宣布，陣中一名球員確診新型冠狀病毒肺炎，成德甲第3名染疫球員。球隊目前已安排所有職球員作病毒測試，並將隔離14日。另外，緬恩斯班主賀夫曼透露球隊財困，倘聯賽在5月仍未重開或破產，德國傳媒稱最少6隊面臨相同情况，而收入減少亦影響從業員的生計。