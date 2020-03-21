空手道女將曾綺婷確診 港隊第2人 自信戰勝病患 隊友李振豪再檢查肺部

上月與李振豪等赴歐集訓

香港體育學院昨午發聲明，證實空手道港將曾綺婷確診新冠肺炎，為港隊第2宗個案。她和周三確診的李振豪上月赴法國集訓，其間到奧地利出戰世界一級超級聯賽，數日後回巴黎訓練。據悉曾綺婷前晚因高燒求醫，昨晚回覆本報表示：「感覺唔太差，唔係好多病徵，我會打贏呢場仗。」體院表示兩名乘搭同一航班的隊友及一名教練，已由衛生署安排隔離。至於周三展開治療的李振豪，昨在社交平台交代已再進行肺部X光檢查及打針，正等候報告，惟半夜再出現頭部劇痛、腹瀉等療程副作用。

曾綺婷為港隊自由組手（搏擊）女子50公斤級代表，2歲證實患心臟病及白蝕症，6歲習空手道，2012年加入體院訓練，翌年首戰亞洲賽連奪個人及隊際賽兩銅，2014年仁川亞運獲第4名。她的世界排名曾達第9位，上月偕李振豪等隊友赴歐，原定留歐3個月，備戰超級聯賽及5月的東京奧運外圍賽。不過，疫情席捲歐洲令多項賽事取消，港隊於周日提早返港。

體院今安排衛生署清潔

體院昨亦在聲明重申，本月5日或之後返港的運動員及隨隊人員，需在家中或酒店自我隔離14天；其間每日記錄體溫，並向體院報告。體院周三亦已由專業清潔公司全面清潔及消毒，今日將再由衛生署清潔。

此外，港協暨奧委會前日與國際奧委會及其他亞洲區奧委會完成視像會議，鼓勵港將續積極備戰東京奧運。