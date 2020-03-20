體院消毒確診港將宿舍 隊友無礙 李振豪昨早退燒 李慧詩曹星如檢測陰性

記者：鄭嘉慧

28歲的上屆亞運港將李振豪，早前於奧地利為港出征，周日集訓後從法國返港，前天確診新冠肺炎，屬香港體壇首例。他昨晚在社交網交代情况，表示前晚開始治療，服藥及打針後有發燒、頭痛等情况，幸昨早退燒後精神不錯，他又透露未婚妻及同行一名隊友，病毒檢測結果均呈陰性，目前仍待另外兩名隊友檢測結果，希望二人無礙。而體院主席林大輝昨為電視節目《大輝主場》宣傳，表示體院已即晚消毒：「相關運動員回港後曾住宿舍兩晚，我們已為他的房間、宿舍樓層、大堂等全面消毒，同時即晚要求從外地返港的運動員，14日內都不能入住宿舍，若因個人問題難以回家，已在沙田區安排酒店。」

他又稱，位處火炭的體院宿舍已近飽和，新大樓落成非短期之內，400多名入住宿舍的港將難獲分配每人一間房，宿舍設計原意亦非隔離中心，已盡量減低密集程度。體院社區關係及市務總監李忠民補充道，李振豪雖未有在餐廳用膳，但為讓運動員及職員安心，前晚亦全面消毒。

禁外地入境港將住宿舍

而李慧詩與兩名隊友、4名職員，以及拳擊「神奇小子」曹星如，早前比賽後返港航班均有確診者，李忠民表示他們的病毒檢測結果全部呈陰性，而日後回港運動員若遇確診者，都會安排檢測。

林大輝料奧運5月底有定案

另外，東京奧運原定於7月24日揭幕，但疫情影響惹來取消揣測。體院主理運動員訓練及比賽事宜，林大輝估計5月底會知悉奧運命運，今日亦會與體院董事局開會研究對策：「我估計國際奧委會將在5月底有決定，運動員是否需提早出發隔離或適應，都要視乎疫情發展，但我們會有多手準備，現時亦會當作奧運如期地部署。」

港協暨奧委會副會長劉掌珠多次擔任港隊代表團團長，她自言東奧是歷來變數最大一屆，在歐洲疫情爆發下對賽事如期舉行信心下降，只能靜待國際奧委會消息。