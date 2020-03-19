空手道港將李振豪確診 港體壇首例 稱毋懼生命中小戰役

周日法國集訓後返港

28歲的全職空手道男將李振豪，周日完成集訓後從法國返抵香港，但因不適經醫生轉介入院，昨日確診新冠肺炎，留醫大埔那打素醫院。他下午在社交網撰文報平安，感激朋友及外界關心：「早兩日回港，以為因為漏夜趕飛機唔夠瞓所以頭痛，昨日（前日）發現有痰去看醫生，依醫生建議去醫院檢查，剛剛才得知確診了。幸運是我無發燒，肺部亦無花，身體狀况良好。」

李振豪為自由組手（搏擊）港將，2011年加入體院訓練，2015年奪東亞錦標賽金牌，世界排名曾位列13位，2018年為港出戰雅加達巨港亞運獲第4名。

他上月底在奧地利出戰超級聯賽首圈出局，之後表示要檢討得失再上路，便回到巴黎與隊友、法國隊等選手，一同參與集訓，準備再戰下一站賽事，並為5月東京奧運外圍賽寓戰於操，但其後因多場比賽取消，周日從法國返抵香港，回到體院宿舍。他當時表示雖為比賽取消感無奈，但認同要以健康為先。

這次為追奧運夢而不幸染疫，他表示運動員生涯克服過不少困難，有信心打勝仗：「呢場只係我生命入面一場小戰役，我亦都非常相信照顧我嘅醫護人員。再次感謝各界關心，大家一定要保持健康，減少外出，希望早日戰勝呢個疫情。」

體院昨起禁歐美返港運動員入住宿舍

空手道隊近月分途出征歐美，與李振豪同行還有自由組手的曾綺婷，個人形代表鄭子文、劉慕裳亦有出戰奧地利賽事。至於另一主力李嘉維因今年初肋骨受傷，未有隨自由組手隊友訓練。他亦因比賽取消，前天從美國集訓後返港，表示近兩個月未與李振豪接觸。

不過，體院為安全起見，昨日禁止從歐美返港的運動員入住宿舍，當時身在宿舍的李嘉維亦要馬上收拾行李搬遷，再按指示自我隔離。

記者：鄭嘉慧