不老飛人卡達疫境畫休止符 NBA停頓或令廿載生涯告終 高比啟發淡然面對

阿特蘭大鷹隊上周迎戰紐約人，中途因猶他爵士中鋒高拔確診，常規賽無限期停賽。該仗戰至加時最後19.5秒，鷹隊主帥洛伊特皮亞斯成人之美，換入季尾退役的卡達，隊友崔爾楊格送上助攻，卡達順勢於三分線前起跳、出手、命中。鷹隊雖落敗，卻為卡達彌補遺憾。隊友、對手上前擁抱、球迷站立致敬，甚具告別味道，連「咖喱仔」史堤芬居里亦在社交平台直呼：「希望不是最後一次看你打球！」卡達賽後說着不禁感觸泛淚：「以這樣的形式總結，感覺真怪。突然不再有比賽了，但我自覺可多打15場。」

停賽前射入三分 未破紀錄

目前為NBA最年長球員的卡達，1998年在多倫多速龍出道，2000年起連續8年入選明星賽。他憑驚人彈跳力及入樽聞名，獲「半人半神」外號；球風全面的他累積2290個三分球，原有望衝擊2300球，成為首個40歲以上球員達此里程碑。不過，傳奇早已寫進歷史，他今季成為首個征戰22季的球員，亦是唯一經歷4個年代的「活化石」。他曾考慮棄戰今季，但掙扎多時宣布今季後退役。不過，他開季後一度避談「退役」二字，直至獲相識廿六載、年長一歲的好友高比開解，才豁然接受轉變。

帶笑受訪:籃球待我不薄

高比今年1月於空難離世，卡達透露二人生前最後傾談，正是圍繞退休：「他贏得無數殊榮，竟告訴我退役後整天陪伴女兒，才是人生最快樂的時光。我一直猶豫不決，但高比給我勇氣面對。」正因如此，卡達此刻才能帶着笑容道：「籃球待我不薄，如果今日就是終點，我會一直回味，最少最後一次起手命中。」

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