5港將與確診者同機返港 李慧詩今檢測 體操雙子避隔離遇患者

港單車隊今作病毒檢測

香港單車隊早前為避疫赴瑞士訓練，上月底在德國戰畢場地單車世界賽後，李慧詩、2名隊友及4名職員留守訓練一周後，在上周六抵港，包括梁峻榮、逄瑤等車手則赴美國訓練，昨午亦回到香港。不過，深圳當局周日公布的一宗13歲港童確診個案病例，正是當天與李慧詩等人乘搭的同一航班。體院社區關係及市務總監李忠民昨日接受本報查詢時證實消息，表示已即時聯絡衛生署，但對方表示不需跟進措施。他估計港隊與確診者機上座位有距離，但安全起見已安排車手與職員今日在私家醫院進行病毒檢測。

曹星如正自我隔離

衛生防護中心昨日再公布，一名留學瑞士的大學生確診新冠肺炎，並是前晚乘坐MH78航班從吉隆坡返港。體操港將吳翹充證實，他與隊友石偉雄正是乘搭同一航班回港：「我們會作病毒測試，但現時未知確實時間，正等待體院通知我們。」李忠民表示，體院醫學部會密切注視眾人身體情况。而拳擊「神奇小子」曹星如戰畢奧運資格賽，上周五隨隊返港，前天證實同機有一名乘客確診，一班港將正自我隔離。

港隊大部分項目運動員自2月起趕往歐美，以免因各地封關及隔離限制而影響比賽，但疫情蔓延至歐美，他們因大部分賽事取消而返港。石偉雄及吳翹充的行程最為轉折，二人上周因體操世界盃巴庫站取消決賽，計劃與教練回到波蘭訓練基地，但因入境限制而留在巴庫。不過，港府上周五宣布，過去14日曾赴歐洲神根地區的人士，昨晨起入境需接受家居強制檢疫，這對港將隨即啟程返港，前晚約11時終趕及入境，卻因同機遇確診者，未知能否續為未來數月的亞洲賽及世界盃東京站備戰。