意足總促歐國盃押後 歐協今定奪 或11月開戰預演卡塔爾世盃

意足總會長稱疫情一發不可收拾

昨確診病例近2.5萬宗的意大利，原本上演今屆歐國盃的揭幕戰，但在疫情蔓延下，或未能如期開鑼，加上各大聯賽餘下賽程未定，一眾國腳能否如期歸隊操練成未知之數。意大利目前有多名球員確診，如效力森多利亞的艾卡度便是瑞典國腳，勢打亂各國家隊部署。

意足總會長加雲拿指歐國盃押後舉行無可厚非：「球員的健康是最重要的，所以我們的立場非常清晰。兩星期前意大利的疫情還沒有那麼嚴峻，但現在已經一發不可收拾，所以我們將會動議歐國盃延期。」

文加拉成華倫最新確診球員

加雲拿又透露意甲復賽安排：「現階段我們希望在6月30日前結束球季，但不排除將要繼續押後，部分球隊也需要兼顧歐洲賽，這也是我們需要考慮的。」意大利《晚郵報》昨也報道，歐國盃或押後至11月23日開戰，決賽日期是12月23日，並指這是2022年冬季舉行的卡塔爾世界盃的預演。意軍教練文仙尼則稱即使歐國盃延至明年才比賽，「我們今夏有力問鼎冠軍，也可在明年封王」。

另外，華倫西亞昨證實有5人確診，並宣布所有職球員需要隔離。最新受感染的華倫球員是法國隊後衛文加拉，他代表華倫前往米蘭，與阿特蘭大踢歐聯16強賽。

至於意大利隊及祖雲達斯名宿迪比亞路則在社交網站發文，與2006年世界盃的隊友呼籲網民捐款，助意大利紅十字會抗疫。當年以隊長身分助意大利捧盃、現任廣州恒大主帥的簡拿華路，近日接受訪問時指歐洲各國應學習中國防疫措施，言論與恒大前帥納比不謀而合。