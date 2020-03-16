東方淨勝兩球 傑志四連霸夢碎 辛祖艾華頓當功臣 4強鬥飛馬

文、圖：余瑋

東、傑兩隊昨為今季第4次對碰，此前傑志兩勝一和，今仗亦是東方射手盧卡斯和辛祖，以及傑志前鋒洛迪古斯，首次同場互相倒戈舊會。傑志沿用上場聯賽5：1大勝冠忠南區的3中堅陣式，但開賽僅5分鐘，中堅艾里奧跟盧卡斯爭頂時，被對方手肘批中右邊臉頰，即時退下火線及送院治理。球證吳超覺僅向盧卡斯出示一面黃牌，成為賽事轉捩點， 傑志被迫變回4後衛陣式。39分鐘，東方中場迪高被踢跌，更釀成雙方球員衝突，最終迪高與隊友艾華頓、傑志的蘇沙均領黃牌，半場踢成0：0。

球迷突破閉門防線闖入場

兩隊共約30名球迷在球場外圍觀戰，令閉門賽事亦不乏打氣聲，其中一名外籍傑志狂迷更突破防線，闖入場叫囂及挑釁鄰近的東方球迷，足總職員要求他離場後，康文署隨即派員以布網及索帶封閉缺口。

東方半場受壓，下半場56分鐘，3名前鋒一次合作，先由艾華頓傳予盧卡斯，後者再助攻辛祖妙射破網。辛祖繼近兩季在和富大埔後，第3次對傑志均有入球。「藍鳥」及後換入費蘭度加強攻力，但被東方反擊再下一城，艾華頓於83分鐘單刀扭過門將王振鵬鎖定勝局，以2：0擊敗宿敵傑志，晉身4強後將於周六對香港飛馬。

南區大埔今8強交鋒

傑志主帥施利斯高域直言不滿賽果，對球隊是差勁的一天，但讚揚東方防守及反擊出色。足總盃冠軍可奪下季亞洲賽資格，東方主教練李志堅將此仗勝利歸功球員表現，但指離爭標仍有兩仗，不會放鬆。今午續在將軍澳運動場閉門舉行8強，由冠忠南區對和富大埔。