疫情惡化 意甲西甲NBA增確診者 英迷湧業餘聯賽觀戰 安察洛堤轟英政府抗疫不力

阿迪達妻:丈夫病中工作

意大利確診數字昨日突破2萬宗，意甲亦以11人成為歐洲五大聯賽重災區。森多利亞昨日再有兩將染疫，分別是意籍中場法比奧迪派及波蘭籍右閘比列薩尼斯基，該隊自加比亞甸尼在4日前確診後，至今已累積7人染疫。昨日有傳意甲在5月3日重啟，但多支球隊的軍醫聯署聲明，呼籲球隊勿在疫情明朗化前復操。西甲的華倫西亞昨公布5人確診，其中阿根廷籍中堅加雷為首個西甲染疫球員，艾拉維斯亦添兩名技術人員確診。

此外，底特律活塞中鋒基斯頓活特成為NBA第3例，他上周與聯盟首個確診者高拔在常規賽交手。而高拔在潛伏期曾與名下兒童基金會受助者見面，據報當中一名女孩有病徵，初時被指風險低而拒絕檢測，轉折下昨日才接受檢測。

比克福特隔離期外出看拳賽

體壇防疫意識惹人關注，英超最早染病的「廠長」阿迪達，昨日由妻子代為報平安，其妻指他狀况良好，更帶病如常工作：「他有點發燒和頭痛，服了布洛芬和撲熱息痛，但病徵無法阻止他上班。」愛華頓亦因球員疑染疫，全隊正接受隔離，門將比克福特卻被拍到偕妻子觀看拳賽，不僅沒戴口罩，又飲啤酒及咬手指，他其後解釋外出前已獲軍醫批准。

英超暫定停賽至4月3日，當地大批球迷「轉戰」業餘聯賽，亦有馬場預測周末將有過萬人入場觀賽。而曼城守衛班捷文文迪早前因家人現病徵而需自我隔離，他昨表示家人對病毒呈陰性，又叮囑球迷遵從防疫指引。「拖肥」的意籍主帥安察洛堤，則不滿英政府抗疫力度：「從首相的講話，可見他未明白疫情嚴重性。老實說，我現在已對足球沒興趣，理論上球隊要在下周日復工，但疫情仍在惡化，怎可能談復工？」

（疫情消息）