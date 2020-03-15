傑志東方三射手足總盃鬥攻 各為其主倒戈 8強勢首度交鋒

東方本月初在足總盃首圈以8：2大炒標準流浪，晉級8強後於今午2時半重返將軍澳運動場，閉門面對宿敵傑志。足總盃冠軍將奪下季亞洲賽參賽資格，東方在港超聯賽暫落後榜首富力R&F達6分，若要打入下季亞洲賽，在這項盃賽可謂不容有失。

盧卡斯辛祖領東方攻堅

兩軍今季在聯賽及菁英盃分組賽共3次交手，傑志兩勝一負往績佔優，包括去年底在聯賽勝3：1。不過，東方季中羅致兩大射手盧卡斯及辛祖，攻力大增，辛祖在上月菁英盃因不合資格上陣，故這兩名過去曾一同效力傑志一季的射手，今仗有機會首次同場倒戈舊主。盧卡斯早前在菁英盃首倒戈「藍鳥」領紅被逐，今仗亦要一雪前恥，他在賽前更表明不會手下留情；辛祖也指跟盧卡斯的默契不需懷疑。

傑志爭十連勝續靠洛迪古斯

足總盃衛冕之師傑志各項賽事九連勝，保持4個月不敗，重拾勁旅強勢，包括剛於聯賽以5：1大勝前列分子冠忠南區。洛迪古斯將今季第3次倒戈，這名29歲西班牙籍前鋒過去一個月4仗入4球，重拾射手本色，聯同過去兩次鬥東方均有入球的費蘭度，將成對手心腹大患。

此外，足總盃在本月起閉門舉行以來，4場共多達27個入球，每場都有4球或以上。今仗兩軍攻力強大，傑志還有狀態大勇的蘇沙，以及高美斯和高梵兩名新鋒；東方亦有今季已入9球的快馬艾華頓，中華台北隊翼鋒陳浩瑋亦近况回勇，今仗有望續演「入球騷」。

文、圖：余瑋