歐洲五大聯賽不敵疫情停擺 紅軍恐失英超冠軍 高普：足球不再重要

英超昨晚宣布暫停兩輪，最快4月4日復賽，利物浦翌日將鬥次席曼城，如取勝便會首奪英超錦標。惟英格蘭足總主席格列奇勒預期短期內難復賽，甚至不會完成38輪賽事。《天空體育》及《每日電訊報》指各大球會現分歧，最可行的做法是讓遙遙領先的利物浦奪冠，3支護級隊不用降班，英冠領先的西布朗、列斯聯依然可以升班，令下季有22隊角逐，至季尾有5隊降班，並因應賽程取消英格蘭聯賽盃。

阿迪達情况轉好 支持英超暫停

即使首個英超獎盃未到手，但利物浦領隊高普不急於復賽。他昨日發公開信表明人命關天，加上有球圈人士確診，證明「足球無助抗疫」，又寫道：「我曾說足球是生命中最重要的，但今日球賽不再重要。我們當然不想球賽閉門或延期，但若能令人保持健康，我們會毫不猶豫地跟從。」阿仙奴領隊阿迪達前天確診新型冠狀病毒肺炎，屬英倫球壇最先確診一人，他亦在社交網稱「英超賽會決定正確」，因為此刻只有健康最重要。他透露自己「感覺較之前好」，感謝所有人的祝福。阿仙奴的上輪對手韋斯咸則全軍隔離14日，「鎚仔幫」領隊莫耶斯在當日曾擁抱阿迪達。

德法球壇現病例 意甲多4將染疫

而在歐陸，德甲成為最新暫停的五大頂級聯賽，榜尾球隊柏達邦的後衛盧卡基利安，昨日成為德甲首名確診者。德國足總前日由宣布德甲、德乙下周二起停賽，本周比賽繼續，到即時暫停，相距不足6小時。

意甲球隊森多利亞則繼前鋒加比亞甸尼後，再多4名球員染疫，包括瑞典隊中場主力艾卡度；費倫天拿前鋒杜辛華荷域、柏德列古度尼和後衛謝文比薛拿，亦對病毒測試呈陽性反應。法乙特魯瓦的韓籍前鋒石鉉俊，就成為法國球壇確診首例。法國《隊報》指未受疫情影響的歐洲主流聯賽只餘土超及俄超。