新季平治續大熱 咸美頓未來去留成疑

F1來季將作規例大改革而再度洗牌，今季逾半車手亦會在季尾完約（見表），包括咸美頓。有傳他來季將加盟法拉利，取代維迪伙拍新貴陸奇尼。香港車手歐陽若曦認為，左右「黑帝」作決定的主要因素，是今季已加入電動方程式（FE）的平治，未來在F1的投資會否被分薄，另一指標則是領隊禾夫的去留。他說：「以前舒密加與羅斯布朗都是一齊並肩作戰。一個領軍人物未來方向，會影響車手最後決定。」舒密加與布朗自1991年起在班尼頓合作，5年後一同轉投法拉利，再於2006年一同離開。

另一方面，法拉利亦要爭氣才能打動咸美頓來投。該隊引擎優勢似在今季減弱，整體戰力甚至連紅牛也比不上。領隊賓洛圖早前便明言，「如果開季數場發現差距太大，便會考慮（專注明年研發）」。韋斯塔本也指季初便知紅牛今季能否爭世界冠軍。而在中游之爭，歐陽若曦看好粉紅色車的賽點，皆因他們用上了大部分平治廠隊上季的零部件，暫時領前雷諾及麥拿侖。