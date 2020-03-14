F1揭幕戰因疫情急煞 料5月尾始復戰 賽會巨額虧損

麥拿侖1名員工在前日對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，車隊隨即宣布退賽。賽會前晚確認消息，並指另外7人測試結果呈陰性，但與10隊的總監昨早開會後，在練習賽前1小時，指「大部分車隊同意不再繼續」，正式宣布今站取消。F1主席卡雷說：「一星期前，車隊陸續出發前來，我覺得（繼續比賽的）決定沒錯。顯然，情况這幾日間已轉變。」賽車新聞網站《Motorsport.com》指紅牛、艾法托利（前稱紅牛二隊）及賽點想繼續比賽，但其餘車隊反對。對上一次有分站取消，已是捲入示威浪潮的2011年巴林站。

麥拿侖員工染疫 巴林越南兩站延期

英國廣播公司（BBC）指出，法拉利車手維迪及愛快羅密歐的雷干倫，均在賽會宣布前連夜啟程回鄉，加上14名被列為緊密接觸者的麥拿侖職員，亦要在酒店自我隔離14日。F1賽會最終昨晚取消原定本周上演的巴林站及3周後的越南站，更「預計要到5月尾在歐洲開季」，意味5月初的荷蘭站、西班牙站亦難望上演。假如其後的摩納哥站亦要延期，首戰將去到6月的阿塞拜疆站。

亞洲4站失6.6億 中小型車隊難生存

多支車隊曾反映難在季中穿插補賽，理由是每周一賽的話，車隊難長期保持物流穩定，年尾補賽亦受主辦地區的天氣限制，延期的比賽最後可能直接取消一屆。財經雜誌《福布斯》估計，F1賽會在亞洲4站最少仍有8500萬美元（約6.6億港元）化為烏有。更甚的是在過去三周，F1在美國納斯達克的股價累積逾四成跌幅，漣漪效應或是車隊分紅減少。賽會獎金佔總收入約一半的中小型車隊，或面臨裁員危機，甚至需如賽點車隊前身的印度力量賣盤收場。