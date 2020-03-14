英超暫停至4月3日 阿迪達奧杜爾確診 再有4隊球員現病徵

英超賽會在聲明中指出，會因應醫學建議，之後決定是否在4月4日復賽上演第32輪，亦會努力為延期的兩輪賽事安排補賽。預備組賽事、英冠至英乙、女子超聯亦跟隨停賽令，至於英格蘭隊本月尾友賽意大利隊及丹麥隊則取消。惟英國廣播公司（BBC）網站體育版編輯Dan Roan指出，由於新型冠狀病毒肺炎在英國的爆發高峰期在5月至6月，所以質疑英超或不能在下月初復賽。

BBC評論質疑下月初難復賽

在英超頒布停賽令前，愛華頓、般尼茅夫、屈福特及韋斯咸均表示，有球員疑似感染新型冠狀病毒肺炎。阿仙奴領隊阿迪達及車路士翼鋒赫臣奧度爾，則在昨晨已確診新冠肺炎，兩軍現正隔離。19歲的赫臣奧度爾其後在社交網站Twitter表示：「我正在康復中，我希望不久便可與大家見面，很快可以重返球場。」

阿仙奴上場對手韋斯咸亦有球員不適，同樣全隊隔離。下周一原本迎戰榜首鄰會利物浦的愛華頓，並沒提及有病徵球員的名字；般尼茅夫則稱門將保路錫與4名職員正隔離；屈福特則仍在等待1名球員的病毒測試結果，領隊皮亞臣炮轟首相約翰遜防疫不力。

李城領隊批政府防疫不力

李斯特城前晚成為首支出事的球隊，有3名球員「中招」，領隊羅渣士支持暫停英超，他說：「是的，毫無疑問，這是邏輯。令我驚訝的是，英國並沒跟隨其他國家的做法。這是關乎公眾健康的事情。參加比賽的球員對隊友和對方球員的健康狀况一無所知，而足球比賽卻是肢體接觸的體能運動。但事情發展得太快。」英超暫停前，歐美主要聯賽已有西甲、荷甲和美職等停擺。