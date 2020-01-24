數千球迷場外吶喊 PSG閉門反勝多蒙特闖8強

尼馬巴尼特助PSG破出局魔咒

PSG首回合作客以1：2敗走多蒙特，昨仗更有後衛堤亞高施華缺陣，守將梅尼亞及中場馬高華拉堤亦要停賽，前鋒基利安麥巴比則曾因抱恙缺操而先列後備。28分鐘，PSG鋒將尼馬接應迪馬利亞傳中頂入開紀錄，衛將祖安巴尼特在完半場前獲沙拉比亞助攻，助PSG以2：0勝出，總比數贏3：2。此外，多蒙特中場安利簡恩於89分鐘因向尼馬動粗領紅。

PSG教頭杜曹透露，球隊賽前在隊巴內已眾志成城：「我們一起唱歌，這氣氛真特別。作為球隊的教練，我今晚感到欣慰。」PSG球員賽後留在球場上，模仿多蒙特前鋒艾寧夏蘭特首回合入球後的打坐慶祝動作。夏蘭特在歐聯為薩斯爾堡及多蒙特共入8球，但昨仗射門、關鍵傳送及盤扭全欠奉。

另外，昨仗被杜曹棄用的國際米蘭借將莫路伊卡迪，據報被祖雲達斯相中，有意斥資7000萬歐元（約6.1億港元）羅致。