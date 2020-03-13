紅軍歐聯衛冕夢碎 加時反負馬體會 主場42仗不敗斷纜

首回合負0：1的利物浦於43分鐘，憑韋拿杜姆頭槌破網扳平，惟其後兩度攻門中楣。紅軍加時4分鐘藉羅拔圖法明奴頂入今季個人主場首個入球，但不足167秒後，隊友門將阿祖安卡斯迪路誤傳予敵鋒祖奧菲歷斯，後者再助攻馬高斯洛蘭迪射入，追成1：2。8分鐘後，這名25歲西班牙籍中場又在禁區頂勁射再下一城，加上他補時助攻前鋒艾華路莫拉達，令紅軍負2：3，總成績負2：4出局。

阿祖安失誤致敗 高普護航

紅軍此役控球率達71%，全場34射11中遠勝馬體會，最終卻飲恨出局，令領隊高普入主紅軍後，首嘗歐戰主場敗仗，他賽後批評以馬體會的人腳，卻保守縮後防線：「他們甚至排出4名閘衛防守我們。」高普又為阿祖安護航：「出現首個失球時問題不大，第二個失球才是最致命，之後球員開始疲累，再做不出像此前那樣具質素的傳中。」失望的阿祖安在社交網站表示：「這結果不是我們的預期之內。（利物浦）會回來。」隊長佐敦軒達臣則鼓勵隊友，必須「強大地結束今季比賽」，並希望立即聚焦下周一英超作客愛華頓的打吡戰。

奧比歷9次撲救 施蒙尼讚如美斯

馬體會掃走衛冕的利物浦，教頭施蒙尼盛讚有9次撲救的門將奧比歷：「我不會懷疑他是當今最佳門將，媲美進攻代表美斯。」施蒙尼又反駁高普道：「我軍為勝利而來，爭取令利物浦暴露弱點。此役已寫入歷史，為球會增添尊嚴。」

雖然如此，梅開二度的馬高斯洛蘭迪賽後承認「我們全都為防守奮戰到底」，隊友後衛捷比亞亦稱，「馬體會這些年都是防守出色，今晚再次展現出來」。可是，他不吝稱讚同樣是後備上陣的馬高斯洛蘭迪和莫拉達，是球隊打入8強的功臣。