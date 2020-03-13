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2020年3月13日星期五
1日4例 疫情襲歐美體壇 祖雲後衛NBA兩將確診 聯賽叫停
李斯特城三將現病徵 英超面臨停賽
麥拿侖職員確診 車隊退出F1揭幕站
曹星如為表現自責 今返港加操
鄧謝配全英賽混雙晉16強
慕沙大四喜 飛馬險勝元朗闖4強
聖火傳遞26日福島起步 全程121日
體壇快訊：吳翹充世盃巴庫站爭前3入奧
電視精選
紅軍歐聯衛冕夢碎 加時反負馬體會 主場42仗不敗斷纜
數千球迷場外吶喊 PSG閉門反勝多蒙特闖8強
歐洲足協下周商抗疫對策 歐國盃恐延至明年
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【明報專訊】（請看附圖）
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