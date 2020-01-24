1日4例 疫情襲歐美體壇 祖雲後衛NBA兩將確診 聯賽叫停

世界衛生組織（WHO）昨宣布，定性新冠肺炎為全球大流行，隨即傳出體壇球星染疫消息。在疫情重災區意大利，班霸祖雲達斯公布25歲後衛魯加尼對新冠病毒測試呈陽性，球會正根據法例採取隔離措施；森多利亞前鋒加比亞甸尼晚上亦確診，屬意甲第二人。意甲在歐洲五大聯賽之中，因疫情嚴峻最早落實閉門作賽，球員確診亦成頂級聯賽首例。意甲賽會已去信歐洲足協，要求暫停歐洲賽事。

在3天前的意甲聯賽，祖雲達斯閉門以2：0主場擊敗國際米蘭，魯加尼雖在後備席坐足全場，但賽後上載更衣室慶祝圖片，基斯坦奴朗拿度（C朗）與一眾球星亦身處其中；球會昨日獲悉魯加尼確診時，除C朗以外的球員仍繼續操練，球會未公布有否為全體職球員檢測。魯加尼則在社交網報平安，表示正遵從醫護指示治療，又提醒大眾為愛惜身邊人，要謹慎防疫。

NBA暫停直至另行通知

遠在美國的NBA，爵士原定昨在常規賽作客奧克拉荷馬雷霆，兩軍球員上場之際突被叫停，球證其後宣布因有爵士球員確診，取消賽事。雖NBA賽會未公布球員名字，但官方傷兵名單上，只有法籍中鋒高拔及梅迪亞顯示為患病，多間美媒先是報道，染疫者為兩季最佳防守球員高拔，其後梅迪亞亦證實確診。

高拔周一賽後在記者會，開玩笑地觸摸錄音設備，片段隨即廣泛流傳。NBA賽會周二與美國其餘三大聯賽發聲明，為防疫禁止記者到球隊更衣室，亦傳出閉門作賽消息，但昨突宣布終止球季，直至另行通知。爵士及雷霆球員需接受檢疫及隔離，據報爵士過去14天對手包括紐約人等6隊，亦需要進行病毒檢測。

皇馬籃球員染疫 足球隊一同隔離

皇家馬德里昨日亦宣布，籃球隊亦有一隊球員染疫，即時關閉訓練場地，連同足球隊亦需要隔離；西甲賽會同日公布聯賽暫停兩周。歐洲多項體育大賽亦因疫情暫停，花樣滑冰世界賽原定下周在加拿大蒙特利爾展開，但賽會應政府要求延期；網球壇昨日亦叫停未來6周男子職業巡迴賽，女子賽或會跟隨。