熱刺歐聯黯然出局 敗走萊比錫四大皆空 摩連奴寫恥辱紀錄

熱刺於3周前主場以0：1敗陣，前鋒哈利卡尼及孫興慜仍未復出，年初加盟的貝雲積賽前證實足踝重傷，面臨收咧。陣容大打折扣的熱刺次回合續捱打，萊比錫開賽21分鐘內便由中場沙比薩梅開二度，完場前再由後備上陣的科斯貝治埋齋，主場贏3：0，兩回合大勝4：0晉級8強。

阿里為欠鬥心致歉

上屆亞軍熱刺出局後，肯定連續12季沒有獎盃到手，中場迪利阿里說：「我們應展示有鬥心又成熟一面，但我們沒有。我對遠道前來的作客球迷感到抱歉。」主帥摩連奴在20年來領軍合共935場，首次各項賽事連續6場不勝，周末回師英超，更要面對近况大勇的舊東家曼聯。他再度重申陣容不整的問題，無法在短期內解決：「世界上任何球隊若缺少5至6名主力球員，都難以保持水準，就是這樣簡單。萊比錫全部後備球員，此刻在己隊都可能正選上陣。」摩帥承認熱刺現時僅排英超第8，爭取下屆歐聯資格任務相當艱巨。

沙比薩助萊比錫派3蛋

對手萊比錫創會僅10年半，4年前仍在征戰德乙，卻爆冷首闖8強。因為班主的關係，球隊昨仗正選有4人來自奧地利球隊薩爾斯堡，包括入球功臣沙比薩。雖然射手迪姆華拿盛傳離隊，但沙比薩賽前否認星散的可能：「如果球隊保持表現，看不到離隊的理由。一手一腳建造球會的感覺相當特別，我想20年後仍會心繫這座城市和球會。」萊比錫賽後確認，下半場食波餅後傷出送院的洛迪梅基尼無大礙。