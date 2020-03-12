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2020年3月12日星期四
曹星如落敗灑淚 奧運夢還看5月 名次賽負伊朗拳手 明返港備戰再爭入場券
奧組委理事為延期論致歉 日大臣澄清如期
伍家朗全英賽出師不利 無緣16強
足總盃鬥飛馬 郭嘉諾改善防守領元朗闖關
歐霸對手班主確診 廠兵需隔離延遲鬥曼城
3車隊職員疑染疫 F1揭幕前惹恐慌
大帝改口不反對為抗疫閉門
體壇快訊：東方ABL作客猛龍延期
電視精選
熱刺歐聯黯然出局 敗走萊比錫四大皆空 摩連奴寫恥辱紀錄
阿特蘭大首闖8強 為疫區打氣
歐霸4仗閉門 狼隊防疫申請延期遭拒
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【明報專訊】（請看附圖）
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