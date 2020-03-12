曹星如落敗灑淚 奧運夢還看5月 名次賽負伊朗拳手 明返港備戰再爭入場券

港隊一連9天在約旦安曼作賽，出戰男子57公斤級的曹星如，屬唯一打入8強的港將。32歲的他周一在8強落敗後，昨晚轉戰名次賽，與19歲伊朗隊小將薩巴卡殊（Daniyal Shahbaksh）爭奪亞大區最後席位。雙方在首回合初段以試探為主，同為左撇子的對手在外圍游走，避過不少攻勢，更以組合拳擊中曹星如搶分。曹星如次回合增加以勾拳進攻，但對手亦多次反擊得手，連續兩回合佔優。曹星如在第3回合大勢已去，亦遭對手纏抱拖延時間，最終以0：5一致判決落敗，未能藉今行鎖定東奧資格。星如賽後難掩失落，更在香港傳媒前激動灑淚，一再向連日來追看直播的港人道歉。

教練嘆初段手緊致敗

港隊教練鄧子威指，曹星如昨仗初段「手緊」成為致命傷：「他在首回合沒有積極進攻，無法得分，第2回合形勢雖在己方，但裁判認為對手佔優，大局已定，即使第3回合想追回分數或KO（擊倒）對手，也沒足夠時間。」男子57公斤級名次賽的賽期一改再改，迫使曹星如周一戰畢8強後，賽程未定下連夜跑步減磅，但鄧子威拒以此為藉口：「他的心理質素很高，沒被小事影響。如今收拾心情，放眼5月比賽，回港後繼續積極訓練和備戰。」

終極外圍賽再鬥世界強手

曹星如在2008年北京奧運外圍賽首圈落敗，他在2018年底結束6年職業生涯，為爭入奧運重返業餘擂台，希望彌補未圓的夢，雖然今行失利，但他爭奪東奧資格仍未絕望。港隊大軍明晚抵港，5月中再赴法國巴黎出戰終極外圍賽，曹星如出戰的57公斤級將決出最後4至5個名額，但屆時要硬撼全球各國勁敵，難度不容忽視。