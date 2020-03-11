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2020年3月11日星期三
曹星如名次賽再衝奧 8強捱重拳未氣餒 爭亞大區最後席位
江旻憓刺下個人賽席位 港隊奧運資格增至29項
逃出疫境堅韌抗敵 莫哥夫登世界之巔 隔離34小時險錯過比賽 東奧冀重溫舊夢
世界賽同場失利 港男隊奧運麥迪遜資格得而復失
關於奧運：奧運火炬設計糅合櫻花形態 採用地震廢料寓意重建之火
體壇快訊：日本乒乓公開賽延期
紅軍歐聯冀創奇蹟 落後一球迎馬體會 軒達臣復出反擊
PSG閉門迎多蒙特 尼馬勢肩負反勝重任
疫情蔓延意甲暫停 西甲多仗閉門
廠兵英超快車征曼城 阿迪達倒戈鬥恩師哥帥
李城返勝軌 華迪起孖破入球荒
港超閉門補賽 傑志大勝南區升次席
港女足土耳其盃煞科戰敗陣
美體壇四大聯盟拒記者入更衣室
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【明報專訊】（請看附圖）
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曹星如名次賽再衝奧 8強捱重拳未氣餒 爭亞大區最後席位
江旻憓刺下個人賽席位 港隊奧運資格增至29項
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