疫情蔓延意甲暫停 西甲多仗閉門

意甲昨晨在禁賽令前，由薩斯索羅迎戰布雷西亞，主隊前鋒卡佩圖開紀錄後，舉出寫上「會沒事的，留在家」字句的紙牌，安撫觀看直播的球迷。他亦梅開二度助薩斯索羅以3：0取勝，升上第11位。據報足總開會商討聯賽安排，提早收季及不設冠軍會是選項之一。祖雲達斯目前只領先次席的拉素1分，球星基斯坦奴朗拿度（C朗）上周已因母親中風而返葡萄牙避疫。意國奧委會昨日證實，國家隊及歐聯等國際賽不受禁令限制，但西維爾迎戰羅馬及國際米蘭迎戰基達菲的歐霸，明晨閉門舉行；巴塞隆拿下周迎戰拿玻里的歐聯16強次回合，昨日亦落實閉門。

法甲入場人數設限

另外，法甲公布聯賽閉門至4月15日，限制入場人數為1000。西甲昨晚亦「失守」，賽會公布連同西乙等近兩周多場比賽要閉門舉行，其中日前跌落次席的皇家馬德里最受影響，本周六及下周迎戰伊巴及華倫西亞兩仗，都會缺少主場球迷打氣。歐洲聯賽續受疫情影響，但歐洲足協主席施非林（Aleksander Ceferin）近日表示，歐國盃可如期6月開鑼。賽事由12個城市共同舉辦，包括意大利羅馬、英國倫敦等。