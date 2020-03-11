紅軍歐聯冀創奇蹟 落後一球迎馬體會 軒達臣復出反擊

利物浦vs.馬德里體育會 now643台、有線616/656台、MyTVSuper 303台 明晨04：00直播

利物浦上月中於歐聯16強首回合，被馬德里體育會中場沙奧尼古斯一箭定江山，以0：1告負，其後3仗1勝2負，與之前佳績判若兩隊。紅軍上周六英超險勝客軍般尼茅夫，得以為主場再鬥馬體會壯行色，而且佐敦軒達臣繼首回合受傷缺陣後，此役勢可復出坐鎮中場。

高普領利物浦歐戰主場不敗

惟紅軍明晨之戰的強項，要數晏菲路威力。自領隊高普2015年10月上任後，至去年11月尾分組賽打和拿玻里，歐戰主場未逢敗績。自2018年9月尾在聯賽盃不敵車路士後，他們各項賽事主場42戰不敗。副隊長占士米拿說：「像以前一樣，我軍將盡力爭取反勝。」

高基促汲取上季反負教訓

艾利臣比加續有傷在身，取代他把關的門將阿祖安卡斯迪路亦說：「我們了解馬體會的風格，己隊必須爭取控球權、有耐性及快速推進。對方定以保持首回合賽果為目標，但要在95分鐘防守是難事，尤其這是晏菲路球場。」紅軍上季在4強首戰巴塞隆拿吞3蛋，次回合在主場淨勝4球勇闖決賽，但今仗隱憂是前鋒羅拔圖法明奴近9次上陣食白果，今季未嘗在主場入球。

馬體會雖有箭頭艾華路莫拉達近日缺操，但料無阻他與祖奧菲歷斯掛帥。馬體會上季16強首回合領前2：0，次回合0：3不敵祖雲達斯出局，中場佐治高基說：「利物浦近期表現下滑，卻不影響他們對歐聯的雄心，我們懷着信心出征，必須汲取上季的教訓。」此外，由於新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，下周中巴塞隆拿迎戰拿玻里，以及拜仁慕尼黑對車路士的兩場歐聯16強次回合，昨日落實閉門作賽。

（歐聯消息）