逃出疫境堅韌抗敵 莫哥夫登世界之巔 隔離34小時險錯過比賽 東奧冀重溫舊夢

出戰阿聯酋賽後驚悉工作人員確診

上周日的場地單車世界賽，丹麥隊在男子麥迪遜賽以29分優勢封王，偕隊友踏上頒獎台的莫哥夫，興奮之餘亦一臉感觸，因為兩天前，他的出賽資格仍成疑。莫哥夫上月23日出戰阿聯酋公路巡迴賽，完成首4站後提早離隊前往德國，28日凌晨趕到柏林單車館，見證隊友以破世界紀錄時間稱霸團體追逐賽。豈料4小時後，他得悉阿聯酋賽因兩名意籍工作人員確診而腰斬，報道更指其他車手均有感染風險。

莫哥夫決定在酒店自我隔離，靜候病毒檢測結果，同時拚命回想曾否和確診者接觸，事後形容度日如年：「最罪疚的是可能傳染他人，尤其剛相擁慶祝的隊友，危害別人的感覺真差，也擔憂不能比賽。」他最終獲國際單車聯會允許參賽，即使到場地鑊場備戰的時間大減，仍戲劇性地重登麥迪遜世界冠軍之位。

4年前環法重創續出賽

莫哥夫在2009年世界賽連奪兩金，此前一年偕隊友在北京奧運團體追逐賽摘銀，寫下丹麥隊1968年後在此項的最佳成績。他在職業賽生涯亦曾遭遇厄運，2016年環法公路賽首日遇上嚴重車禍，傷勢不輕仍堅持一周，至高山賽段前才退賽，堅韌態度獲傳媒盛讚。今年他再克服「疫境」在世界賽登頂，為7月展開的東京奧運壯行色，成為獎牌大熱。其麥迪遜拍檔諾曼（Lasse Norman）亦在波瀾不斷後鬆一口氣，盼以平常心面對：「的確更多人對期待我們在奧運的表現，但不要緊，只要守護自己的尊嚴，像今仗（世界賽）一樣盡力就可以。」

（體壇Heat Map）