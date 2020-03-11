曹星如名次賽再衝奧 8強捱重拳未氣餒 爭亞大區最後席位

硬撼伊朗隊新星 冀以經驗制勝

隊友悉數出局後，曹星如續肩負港隊最後希望，在今午5時展開的名次賽爭入奧運。他今仗對手為伊朗隊小將薩巴卡殊（Daniyal Shahbaksh），後者曾於2018年世青賽奪得第5，磨練一年半後，今年初再在土耳其的國際賽事奪銅，乘勇出戰今屆外圍賽。他於首圈以5：0橫掃中華台北隊拳手陳柏亦，但昨晨在8強因右眼受傷流血，第2回合被迫棄權。薩巴卡殊至今累積4勝2負，戰績較1勝3負的星如優勝，但經驗或未及在職業拳壇征戰逾6年、曾取22連勝的曹星如。

賽前自拍報平安 調整心態備戰

至於昨晨的男子57公斤級8強，曹星如面對應屆世界賽、亞運兼亞洲賽三料盟主米薩夏利諾夫，受制於對手的靈活步法，組合拳進攻未見效，亦吃下不少重擊，最終以0：5一致判決落敗，無緣以4強提前鎖定奧運資格。曹星如受訪時一度泛淚，向捱夜觀看直播的香港人道歉，昨午再在社交平台上載自拍照報平安，大方面對敗仗，以積極心態迎接名次賽：「已盡力，技不如人，但仲未完結，繼續減磅！」曹星如亦分享賽後藥檢時，喉嚨痕癢輕微咳嗽，嚇得工作人員戴上口罩。此外，他昨晨藥檢時排尿不足，需狂灌6支水，事後體重升至61公斤；由於賽會臨時改賽程，當時未確認名次賽於昨晚還是今午上演，迫使他馬上到健身房跑步一個多小時，回落至57.7公斤才敢休息。