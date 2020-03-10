熱刺圖反彈碎錫闖8強 近况低迷將帥憤怒 洛里斯：需寫新篇章

RB萊比錫vs.熱刺 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台

華倫西亞vs.阿特蘭大 now644台、有線601/661台

明晨04：00直播

熱刺1月中至2月中各項賽事7戰5勝2和，其後交上霉運，歐聯首回合以0：1不敵RB萊比錫，之後英超及足總盃2和2負，由天堂跌落地獄，連球員自己亦指日前作客逼和般尼的上半場不堪入目，門將洛里斯說：「所有球員都感到憤怒，必須終止這頹勢。那場比賽已成過去，我們需寫下新篇章，到萊比錫獻出完美表現。這是難事，信心亦未臻至佳，但己隊仍未被判死刑。」

摩帥強調孤注一擲 去季4強曾反勝

摩連奴深信眼前是孤注一擲的戰役：「只有兩個選擇：由萊比錫凱旋；全力以赴，包括疲憊不堪和受傷下敗走。」摩帥勢棄用上仗賽後被他狠批一文不值的尼當比利，改由哈利雲克斯及盧施素坐鎮中場，迪利阿里則再次推前掛帥，兩側為他提供彈藥的是盧卡斯莫拉和貝積雲。事實是熱刺去季歐聯4強首回合也曾主場以0：1負阿積士，次回合勝3：2，藉較多作客入球躋身決賽。萊比錫方面，首回合停賽的烏柏美卡奴料會鎮守中路，進攻中場則據報會是尼干古或丹尼爾奧莫。

華倫殘陣閉門迎阿特蘭大

同日另一仗受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，華倫西亞將閉門迎戰阿特蘭大。主隊首回合慘負1：4，今仗更有後衛加雷及前鋒麥斯高美斯等4將缺陣。阿軍可「夫添」，其意甲平均入2.8球，在歐洲五大聯賽僅次於2.92球的德甲班霸拜仁慕尼黑。另外，巴黎聖日耳門稍後迎戰多蒙特的另一仗，昨落實閉門作賽。