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2020年3月9日星期一
車路士4球破愛華頓 今季主場最大勝仗 穩居第四
利物浦軒達臣復操 有望歐聯鬥馬體會
意北因疫情封城 巴神促意甲暫停
拜仁兩蛋贈奧軍續居首
曹星如今鬥世界冠軍 自言期待多於緊張 勝者先闖東奧
呂麗瑤澳洲賽封后添入奧機會
孫楊澳籍教練辭職 不支持上訴
大埔足總盃淘汰理文陸平中後備撲兩極刑
關於奧運：四色奧運門票設計源自和服 5月最後發售
體壇快訊：何詩蓓美國聯賽50自第4
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【明報專訊】（請看附圖）
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